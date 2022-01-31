Ижевск, 31 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 января прививку от коронавируса сделали 685 254 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 536 203 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 29 и 30 января, вакцинировались 308 жителей республики. 576 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 432 человека, в том числе 95 248 человек прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделал 41 житель региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января после перенесенного заражения коронавирусом выписался 431 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 76 649 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 89 628 случаев заражения коронавирусом, из них 1221 — за минувшие сутки.

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