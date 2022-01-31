Москва, 31 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не испытывают энтузиазма от финансирования военных расходов НАТО, и обострение отношений с Россией альянс использует как повод для поддержания своего значимости. Об этом 31 января заявил глава политической партии «Держава» (Украина) Дмитрий Василец на телеканале «Россия 24».

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«Нужно понимать, что НАТО — это агрессивный военно-политический блок, это не благотворительная организация. И европейские страны ежегодно платят туда взносы», — заявил Василец.

«Это до 2% ВВП. И, как мы знаем, в последнее время многие европейские страны отказывались от выплат этих взносов под различными предлогами. Понятное дело, что если брать даже просто европейские страны, то это примерно 400−500 млрд евро в год. То есть это сумасшедшие деньги, которые шли в основном на развитие военно-промышленного комплекса Америки, Британии в первую очередь и далее уже по списку», — указал он.