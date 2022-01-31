За сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 71 новосибирца
Новосибирск, 31 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 71 человеку с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию. Такие данные были приведены в ходе оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По официальным данным, число госпитализированных остаётся стабильным. Сейчас для пациентов с коронавирусом развернуто 4235 коек, свободно около 40%.
Всего в регионе выявлено 103 868 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки — 634 случая. Отмечается значительный прирост.
В Новосибирской области проведено 3 568 597 тестирований на коронавирус.