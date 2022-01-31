Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают введение дистанционной формы обучения во всех школах города, однако не исключают такое развитие событий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом 31 января сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

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По словам чиновницы, в настоящий момент 19,5% петербургских школьников находятся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий.

«В настоящее время [дистант] не обсуждается, но посмотрим как будут развиваться события. Потому что кроме детей, мы прекрасно понимаем, есть взрослые учителя, педагоги, сотрудники, которые тоже ездят в общественном транспорте и могут заразиться», — пояснила Грубская.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящий момент с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 168 групп в 78 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 4145 классов в 438 школах.