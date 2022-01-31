Москва, , 12:03 — REGNUM США заинтересованы в том, чтобы окончательно поссорить Россию со странами Евросоюза. Об этом 31 января заявил глава политической партии «Держава» (Украина) Дмитрий Василец на телеканале «Россия 24».

Флаги России, Украины и США © ИА REGNUM

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«Это одна из основных причин, почему очень и очень необходима просто война на Украине как аргументация разрыва отношений между Европой и Российской Федерацией», — заявил Василец.

По его словам, экономическая составляющая — одна из ключевых в противостоянии между Соединёнными Штатами и Россией. В частности, США нечего противопоставить российскому газу в порядке честной конкуренции.

«Мы все прекрасно понимаем, что Америка хочет продавать свой сжиженный газ на европейском рынке. А конкурировать этот сжиженный газ не может с трубопроводным газом, который поставляет Российская Федерация», — указал он.