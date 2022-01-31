Москва, 31 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Москве началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет, сообщает 31 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Прививки делают новой вакциной «Спутник М».

«Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12−17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что из-за штамма «Омикрон» дети болеют коронавирусной инфекцией чаще, в том числе вырос процент госпитализированных детей.