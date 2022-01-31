Мурманск, 31 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Мурманской области на фоне роста заболеваемости ковидом приостановили физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, сообщает оперштаб.

Пустой стадион

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По данным штаба, исключение составят запланированные на февраль 2022 года официальные всероссийские спортивные соревнования из Единого календарного плана Минспорта РФ. Их проведение разрешено без зрителей и при условии, что в организации мероприятий будет участвовать только персонал, прошедший полный курс ковид-вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость ковидом в Мурманской области за неделю выросла на 171%.