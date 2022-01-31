Таллин, 31 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. За последние семь дней (24 — 31 января 2022 года) число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 69%, достигнув нового максимального показателя за весь период пандемии. Об этом сообщил Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Так, за неделю в Эстонии были выявлены 41 167 новых случаев заражения — неделей ранее этот показатель составлял 24 344 случая.

Антирекорд по числу новых случаев заражения обновляется в стране третью неделю подряд, а в целом распространение коронавируса в Эстонии, резко ускорившееся с появлением нового «Омикрон"-штамма, растет с середины декабря 2021 года.

Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных остается стабильным. По положению на утро воскресенья, 30 января, в госпитализации нуждались 312 пациентов с коронавирусом — на одного больше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 4 927 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 2 928 неделей ранее.