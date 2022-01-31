Сидней, Австралия, 31 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Нового Южного Уэльса, самого крупного штата Австралии, заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. Однако смертность от COVID-19 продолжает оставаться высокой. Об этом 31 января на пресс-конференции в столичном Сиднее сообщили представители министерства здравоохранения штата, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

За последние 24 часа в штате выявили 13 026 новых случаев заражения коронавирусом. За минувший день на территории Нового Южного Уэльса от COVID-19 скончались 27 человек, а сутками ранее — 49 человек, что стало самым большим значением с момента начала пандемии.

В настоящее время в больницах Нового Южного Уэльса 2779 человек с коронавирусом проходят лечение, из них 185 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Несмотря на постепенное снижение числа новых случаев коронавируса, медицинские власти предупреждают, что ситуация может измениться, когда в штате начнется новый учебный год.