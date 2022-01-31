Веллингтон, 31 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн снижается после двух лет пандемии, поскольку критики обвиняют ее в том, что своими жесткими действиями она создала «закрытую страну на отшибе», полностью отрезанную от остального мира. Об этом 31 января сообщил австралийский телеканал Nine News со ссылкой на результаты социологического опроса компании 1 News Kantor.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

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Так, сейчас только 35% новозеландцев одобряют деятельность Ардерн. Это самый низкий уровень с тех пор, как она стала премьер-министром Новой Зеландии в 2017 году.

Журналисты пишут, что снижение рейтинга связано с жестким подходом Ардерн и возглавляемого ею правительства к борьбе с пандемией коронавируса. До сих пор Новой Зеландии удавалось избежать массовых смертей от COVID-19, однако многие жители страны устали жить в заточении на островах.

В опросе 1 News Kantor, проведенном в период с 22 по 26 января, приняли участие 1 000 новозеландцев, обладающих правом голоса.