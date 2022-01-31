Новосибирск, 31 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности. Об этом на оперативном совещании сегодня, 31 января, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, за неделю служба скорой помощи осуществила 18 647 выездов. Это больше на 1 тыс. выездов, чем неделей ранее.

Власти подчёркивают, что мобилизация системы здравоохранения на территории области достигла максимальных значений с момента начала пандемии.