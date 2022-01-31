Симферополь, 31 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Республике Крым ещё 117 пациентов с коронавирусом госпитализированы в стационары, сообщили утром 31 января в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 января, сообщалось о 110 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус получили 595 человек — это на 84 случая больше, чем накануне. Выписаны 207 человек, зарегистрировано шесть новых летальных исходов.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 133 142 случая заражения коронавирусом, 123 428 человек признаны выздоровевшими. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 4 715 человек.