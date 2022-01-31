Москва, 31 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Для детей с коронавирусной инфекцией коечный фонд будет увеличен, сообщает 31 января оперативный штаб Москвы.

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«Детей с COVID-19 начнет принимать корпус больницы имени Г.Н. Сперанского», — рассказали в штабе.

Общая мощность коечного фонда для детей с ковидом составит 1,3 тыс. мест. Уточняется, что в ближайшее время на детский ковид будут работать два федеральных стационара — Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.

В штабе рассказали, что дополнительные койки потребовались из-за распространения штамма «Омикрон.