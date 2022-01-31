Берлин, 31 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот избегает встреч и не желает обсуждать тему поставок германских вооружений Киеву, написал украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник

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30 января Рот призвал украинских политиков придерживаться «культуры общения, которая не избегает разногласий, но пытается найти решения за закрытыми дверями». Об этом он заявил в интервью телеканалу n-tv, комментируя дискуссию о поставках Украине вооружений.

Мельник в ответ на эти слова Рота заявил, что ещё в середине декабря 2021 года просил в встрече с германским парламентарием. В январе он получил сообщение о невозможности такой встречи.

«Я могу понять, что наша критика сомнительной позиции Германии по отказу поставок вооружений вам не нравится, но до тех пор, пока вы не найдете время поговорить об этом с послом, вы будете вынуждены узнать о позиции Украины из германских СМИ», — написал украинский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, германские власти выступают против поставок на Украину летального оружия. При этом ряд партнёров по ЕС давят на Берлин, требуя подавать Москве «ясные сигналы».

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