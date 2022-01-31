Сидней, Австралия, 31 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Пакет поддержки бизнеса на $1 млрд долларов будет предоставлен предприятиям австралийского Нового Южного Уэльса, поскольку местное правительство опасается, что «Омикрон» приведет к доселе невиданным последствиям для экономики самого крупного и богатого штата страны. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

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Программа JobSaver 2.0 предназначена для владельцев малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали во время распространения «Омикрона» этим летом. Те компании, которые смогут доказать, что они потеряли 40% своего оборота в течение января, смогут потребовать от властей выделения помощи в размере не более 20%, чтобы оплатить затраты на заработную плату своим сотрудникам в течение февраля.

Выплаты будут составлять от 500 до максимум 5000 долларов в неделю на предприятие.

«Мы уверены, что это поможет многим малым предприятиям, которым сейчас приходится нелегко», — заявил на пресс-конференции казначей Нового Южного Уэльса Мэтт Кин.