Сеул, 31 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 611 человек. Об этом 31 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 31 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 640 431 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1292 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 995 128 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,7%.

«Бустерную» дозу получили 23 358 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 27 233 792 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 17 085 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 845 709.

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