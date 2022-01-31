Луганск, 31 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В настоящее время украинские спецслужбы при поддержке спецслужб стран Запада ведут подготовку специальной информационной кампании для введения в заблуждение мировой общественности и обвинения Народных республик Донбасса и России в агрессии против Украины. Об этом 31 января сообщил начальник управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

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Как отметил Лещенко, слова которого приводит НМ республики, разведке ЛНР удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими спецслужбами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании.

«Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных Республик и Российской Федерации в агрессии против Украины. Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников Народных Республик», — отметил он.

Также глава управления НМ ЛНР уточнил, что на первом этапе информационной кампании, после начала агрессии ВСУ в телеэфир планируется выпускать заранее подготовленные постановочные видеосюжеты о якобы начале «военной агрессии» против Украины со стороны республик Донбасса и России.

При этом он пояснил, что на втором этапе пропагандисты Украины намерены демонстрировать успехи ВСУ в якобы успешном отражении мнимой агрессии ДНР и ЛНР и проведении украинской стороной наступления на Донбассе.

«По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей Народных Республик будет представляться как уничтожение террористов», — указывается в его сообщении.

«На третьем этапе украинские СМИ будут публиковать постановочные кадры, якобы демонстрирующие успешные действия украинской армии по продвижению вглубь нашей республики, целью которых будет подрыв боевого духа наших защитников и распространение паники среди населения. Планируется выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнёта», — добавляется в нем.

Кроме того, отмечается, что в данный момент в 24-й механизированной бригаде ВСУ уже находятся представители украинских телеканалов «ICTV», «Украина» и «1+1», осуществляющие под контролем военнослужащих из 74-го Центра ИПсО на полигоне в районе населённого пункта Николаевка подготовку указанных постановочных пропагандистских видеоматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что наиболее простым способом возобновления переговоров по мирному урегулированию в Донбассе в очном формате является возвращение в Минск, и ЛНР готова это сделать.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.