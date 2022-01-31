Кызыл, 31 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Жителей Тувы из-за сложной эпидситуации попросили отметить дома наступление нового года по лунному календарю — Шагаа. С таким призывом обратился глава региона Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Празднование Шагаа. Тува

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"В преддверии Шагаа, когда принято ходить в гости, прошу всех побыть дома и поздравить друг друга с помощью современных технологий. Присоединяйтесь к ставшей традиционной акции — всемирному видеопоздравлению тувинцев с Шагаа», — написал он.

В администрации Кызыла напомнили о проведении 1−2 февраля, на который в этом году выпадает праздник, онлайн-мероприятий. В частности, в соцсетях будет транслироваться онлайн-концерты и театрализованные представления, а также городской турнир по шахматам.

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