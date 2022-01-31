Париж, 31 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 249 448 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В среднем за последнюю неделю количество положительных случаев снизилось на 6%.

Кроме того, 3641 человек находится в реанимации.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 127 смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Италии Серджо Маттарелла с переизбранием.