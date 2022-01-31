Брянск, 31 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Брянской области 31 января госпитализировано 65 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано 15 летальных исходов.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Общее количество носителей инфекции в Брянской области достигло 104 377. Лаборатории региона провели 1 384 108 исследований на коронавирус. Выписаны после выздоровления 97 153 человека, скончались от осложнений 3 249 пациентов.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 642 215 жителей Брянской области.