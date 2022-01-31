Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Из бюджета Ростовской области выделили ещё 83 млн рублей на выполнение ПЦР-тестов на коронавирус сверх установленных объёмов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 31 января.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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Согласно распоряжению за подписью главы региона Василия Голубева, дополнительные средства получат кожно-венерологический диспансер и областной консультативно-диагностический центр, лаборанты которых исследуют пробы, поступающие из различных медицинских учреждений Ростовской области.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области значительно увеличилось число выполняемых ПЦР-тестов на коронавирус. По данным на утро 30 января, всего на Дону выполнено 5 млн 660,33 тыс. исследований. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения достигло 467,09.