Саратов, 31 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Саратове с 31 января на карантин закрыли ещё девять учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными инфекциями с 31 января закрываются на карантин лицеи №53 и «Звезда», гимназия №31, школы №46, 64, 72, 73, 97, а также школа в посёлке Дубки.

ИА REGNUM напоминает, с 28 января в Саратове на карантин закрыли семь образовательных учреждений, с 29 января — ещё 15.

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