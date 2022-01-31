Воронеж, 31 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Плановый приём и госпитализацию пациентов временно приостановили в Воронежской области с 28 января, сроки возобновления пока не называются. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию департамента здравоохранения Воронежской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

«С 28 января 2022 года во всех медучреждениях временно приостановлен плановый консультативный прием и диагностические обследования взрослого населения, а также профилактические осмотры и диспансеризация детского и взрослого населения», — говорится в сообщении.

Исключением станет медосвидетельствование призывников, а также при первоначальной постановке на воинский учет, проведение медицинских экспертиз и медицинских освидетельствований, также продолжится углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирус. Исключением станет также проведение предварительных медицинских осмотров, при невозможности их переноса на более поздние сроки. Плановую помощь будут получать пациенты с новообразованиями, в том числе и при подозрении, диспансерное наблюдение получат пациенты с диагностированными артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и коморбидными состояниями с ухудшением состояния и невозможностью оказания медицинской помощи дистанционно или на дому. Также медики будут принимать пациентов с хронические неинфекционными и иными заболеваниями с декомпенсацией и угрозой возникновения экстренных ситуаций. Продолжится работа дневных стационаров и консультативный приём в медицинских организациях областного уровня, в женских консультациях будут принимать беременных, пациенток с бесплодием, стоящих в очереди на ЭКО.

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Плановая госпитализация в регионе также приостановлена, за исключением медицинской помощи при обострении хронических заболеваний, которые могут привести к жизнеугрожающим состояниям, сохранятся также койки сестринского ухода, гериатрического и психиатрического профилей, продолжится приём пациентов с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, пациентов с вирусными гепатитами, требующих стационарного лечения, а также работа акушерских стационаров.

«Оказание медицинской помощи будет организовано преимущественно с использованием дистанционных методов работы. Плановая диспансеризация на дому будет перенесена на более поздние сроки», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее плановую медицинскую помощь приостановили Калмыкия, Ростовская область, Санкт-Петербург, Орловская область и ряд других регионов.