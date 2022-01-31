Тбилиси, 31 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 45 623 исследований на SARS-CoV-2 выявили 13 150 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 175 923 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 009 778 победили инфекцию, в том числе 8503 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 980 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 35 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5433 пациента, в оборудованных гостиницах — 2000.

Днём ранее в Грузии в ходе 69 190 исследований выявили 38 203 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5947 человек, скончались 30 пациентов с COVID-19.