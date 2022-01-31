Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Сеть кинотеатров «Мираж Синема» выступила против новых коронавирусных ограничений в Петербурге, которые предусматривают запрет для детей на посещение мероприятий, досуговых центров и развлечений.

Кинозал

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Напомним, с 28 января Смольный ввёл новые ограничения в связи с ухудшением эпидемической обстановки в городе и увеличением числа госпитализаций несовершеннолетних. В этот раз они коснулись детского развития и отдыха. Так, приостановлена деятельность кружков и секций в очном формате, на дистанционную работу перешли программы дополнительного образования для несовершеннолетних.

Помимо этого введён запрет на посещение детьми кинотеатров, что и вызвало реакцию сети «Мираж Синема». В тексте, размещённом на сайте сети, постановление правительства Петербурга подвергается критике. Представители кинобизнеса удивлены, что штамм коронавируса «Омикрон» якобы «гуляет» в учреждениях культуры и досуга, но при этом обходит стороной учебные заведения. При этом компания подчёркивает, что запрет почему-то не распространился на посещение торговых центров и магазинов.

Компания предполагает, что многие несовершеннолетние не будут сидеть дома, а выйдут на улицы и посетят фуд-корты, где тоже можно заразиться вирусом. Её в целом, настораживает, что правительство Петербурга стремится в первую очередь ограничить деятельность организаций в сфере культуры и развлечений.

«Новое постановление лишь подтверждает выводы о сегрегации общества и запрете на культурное развитие. Дети — наше будущее, но каким оно станет, если новому поколению недоступно «доброе и вечное»? Каким станет наше общество, лишенное культурных и семейных ценностей?» — задаётся вопросами «Мираж Синема».

Отметим, компания выразила своё отношение и к QR-кодам. На официальной странице кинотеатра «ВКонтакте» «Мираж синема» закрепила пост за 17 декабря, где выступает против проверки иммунных сертификатов. Совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров компания направила открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, а также в другие инстанции.