Хабаровск, 31 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Хабаровском крае привились от коронавируса более 100 детей и подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Всего край получил 720 доз препарата «Спутник М». На 31 января было добровольно вакцинировано 112 подростков.

В 44 медучреждениях работает 77 пунктов вакцинации против COVID-19, 64 мобильных пункта. Кроме того активно задействованы 207 выездных бригад.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хабаровском крае вакцинировались первым компонентом препарата от коронавируса 616 828 человек, полностью завершили курс иммунизации 572 205 жителей региона. Ревакцинировались уже 97 800 человек.