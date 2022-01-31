Бухарест, 31 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Группа молодых людей ворвалась в центральный зал крупного торгового центра в столице Румынии и выразила свое недовольство действующими карантинными правилами. Об этом 31 января сообщил румынский телевизионный канал Digi24 со ссылкой на источники.

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По словам очевидцев, сначала несколько несовершеннолетних лиц, войдя в продуктовый отдел супермаркета, отказались подчиниться требованиям охранников надеть медицинские маски, а затем вступили в драку с представителями службы безопасности заведения.

При этом нарушители порядка выкрикивали лозунги «Долой карантин!» и нецензурно выражались в адрес правительства Румынии.

Скандалисты задержаны. Их родителям придется выплатить штраф в размере до 1000 леев ($225).