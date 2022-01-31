Джакарта, 31 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии объявила о начале третьей волны эпидемии коронавируса в стране, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным целевой группы, скорость передачи коронавируса, а также заполняемость больниц увеличиваются.

Жителей Индонезии призвали не паниковать и сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9905 носителей коронавируса.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили почти 10 тысяч носителей коронавируса