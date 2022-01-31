Астана, 31 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 7491 случай заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии в республике выявили 1 233 488 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 069 863 человек, в том числе 11 424 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 151 727 носителей коронавируса, из них в стационарах разместили 10 571 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 242 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 9475 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 12 611 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.