Новосибирск, 31 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства на первичную медицинскую помощь. Об этом стало известно сегодня, 31 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Принято решение направить 137 млн рублей на поддержку новосибирских поликлиник на бесплатную первичную помощь по полису ОМС», — сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Отмечается, что решение принято из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Считается, что это позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. Средства направят в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования .