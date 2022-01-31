Сеул, 31 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 105 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4736.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 17 085 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 845 709.

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