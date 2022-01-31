В ВС Южной Кореи выявили 105 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 31 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 105 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4736.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 17 085 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 845 709.
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