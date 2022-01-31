Хабаровск, 31 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Хабаровском крае на 31 января коллективный иммунитет от COVID-19 составил 72,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Олег Богатырёв Вакцина

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Всего вакцинировались первым компонентом препарата от коронавируса 616 828 человек, полностью завершили курс иммунизации 572 205 жителей региона. Ревакцинировались уже 97 800 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано 75 человек в ковидные стационары.