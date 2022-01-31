Баку, , 08:21 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 30 января выявили 4943 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 14 204 тестов, что стало «рекордом» для республики. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии в стране выявили 656 284 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 624 259 человек, в том числе 1587 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 23 305 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8720 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 4268 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 091 тесте. Выздоровевшими медики признали 1486 человек. Скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19.