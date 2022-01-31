Таллин, 31 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Правительству Германии стоит прислушаться к призывам Украины вооружится для противостояния России. Об этом 30 января заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас газете Bild.

EU2017EE Estonian Presidency Кая Каллас

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«Мы надеемся, что дипломатия и диалог возьмут верх, но риск конфликта реален. Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии», — заявила Каллас.

Она также назвала призыв Москвы к НАТО дать гарантии безопасности «ловушкой» и «шантажом», на которые не нужно отвечать. Каллас добавила, что в случае, если Россия будет «нагнетать обстановку» возле границы с Украиной, будут введены санкции.

Напомним, в связи с массой сообщений в западных СМИ о якобы планируемом «нападении» Россию на Украину Эстония решила передать Киеву гаубицы, которые попали в страну из Германии. Берлин не разрешил поставлять немецкое летальное оружие на Украину.

Стоит отметить, что Москва отвергает обвинения Запада в планах «напасть» на Украину, тем не менее ряд официальных лиц продолжают обвинять Россию. Сначала сообщалось, что «наступление» произойдёт на Новый год, потом на Западе заявляли, что это будет в январе, а теперь называется февраль.