Сеул, 31 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 17 085 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, 16 850 случаев заражения локальные, ещё 235 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 845 709.

Известно, что свыше 17 тыс. случаев заражения в сутки в Южной Корее фиксируют третий день подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 23 человека — до 6755 человек. Уровень смертности составил 0,8%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 277 человек.