Хабаровск, 31 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано 75 человек в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На ИВЛ находится 41 человек, на кислородной поддержке — 684 пациента. Показатель тестирования — 421,7 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 273 пациента. Выявлен 501 случай заражения коронавирусом, скончались три человека.

Всего на лечении с COVID-19 находится 5966 жителей каря, из них 1249 — в стационарах.

Развернуто 2511 коек, загруженность составляет 49,74%, свободны — 1262 койки.

Бесплатными лекарственными препаратами с начала пандемии обеспечили 40 306 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ковидные госпитали Якутии были госпитализированы 86 человек (днём ранее — 109). Количество выздоравливающих пациентов с COVID-19 растёт, 30 января вирус победили 1153 якутянина, накануне — 1107.