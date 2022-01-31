Москва, 31 января, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Регионы РФ в 2022 году получат дополнительно более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник — распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Читайте также: На Камчатке выявили первых заразившихся штаммом «Омикрон»

В целях реализации мероприятий, направленных на борьбу с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» и защиты населения от коронавируса минздравы дальневосточных регионов получат помощь: Еврейская автономная область — 10 103,6 тыс. рублей, Чукотка — 7 295,1 тыс. рублей, Сахалин — 39 234,3 тыс., Колыма — 19 843,4 тыс., Хабаровский край 85 656,1 тыс., Амурская область — 48 210 тыс., Приморье 107 683,9 тыс., Забайкалье — 60 241,6 Камчатский край — 42 064,2 тыс., Якутия — 130 640,3 тыс., Бурятия — 59 060,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке медики выявили первые случаи заражения пациентов штаммом коронавируса «Омикрон».