Оттава, 31 января, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Движение в обе стороны на трассе, соединяющей западную провинцию Канады Альберта с североамериканским штатом Монтана, заблокировали водители грузовиков. Об этом 30 января сообщает телеканал CBC.

Supermac1961 Грузовики

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Блокировка шоссе — часть акции протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений, которая началась в столице Канады городе Оттаве. В настоящее время на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Дальнобойщики в ответ на ввод в действие требования властей наличия паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США, сформировали «Конвой за свободу — 2022». Активисты выехали колонной из провинции Британская Колумбия 23 января в сторону Оттавы, к ним по мере следования присоединялись единомышленники на личных грузовиках. Для помощи участникам автопробега был организован фонд, в котором сейчас уже $8 млн.

В Оттаве 29 января началась массовая акция протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Акция носит мирных характер, в центре столицы собирается несколько тысяч человек, поддерживающих акцию дальнобойщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьёй переехал на фоне протестов из соображений безопасности из своего дома в неназванное место в столице Канады.