Брюссель, 30 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В столице Бельгии Брюсселе вышедшие на улицы протестующие против коронавирусных ограничений потребовали отставки правительства, сообщает 30 января РИА Новости.

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Организатором акции выступило общественное движение «Объединенная Бельгия за свободу». Организаторы собирают подписи для обращения в парламент для инициирования процедуры роспуска действующего коалиционного правительства Александра де Кроо.

Среди главных требований фигурирует отмена коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы.

Как сообщало ИА REGNUM, бельгийская полиция задержала 239 человек в ходе акций протеста и массовых беспорядков, произошедших в Брюсселе 24 января.

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