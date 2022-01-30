Екатеринбург, 30 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечился ещё 651 пациент. Эти данные 30 января сообщает региональный оперштаб.

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Всего на территории области выздоровели уже 191 650 граждан. Выявили ещё 2712 новых случая COVID-19, а за весь период пандемии — 223 686.

Скончался от ковида в регионе уже 9981 пациент.