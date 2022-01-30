В Германии рассказали о процессе сертификации «Северного потока — 2»
Берлин, 30 января, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Федеральное сетевое агентство Германии пока не получило все необходимые документы по германской дочерней компании Nord Stream 2 AG, что необходимо для сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава ведомства Йохен Хоманн.
По его мнению, «едва ли» данный процесс завершится в первой половине года.
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.
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