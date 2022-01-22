22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии о том, что немцам срочно нужно запустить «Северный поток — 2».

Тимур Кондратьев, , 16:13 — REGNUM Заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг о том, что Германии срочно необходим запуск газопровода «Северного потока — 2», стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 января в социальной сети «ВКонтакте».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Ну так газу осталось на 18 суток. Страной управлять — это не американские лозунги повторять», — отмечает Виктор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что, несмотря на срочную необходимость, газопровод так до сих пор не прошёл стадию сертификации, а значит, Германия всё ещё не готова пустить российский газ по данной ветке.

Мануэла Швезиг Olaf Kosinsky

«Так срочно нужен, что до сих пор не запустили газопровод. К лету 2022 года, а может к осени, но нужен очень-очень уже сейчас», — написал Павел М.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Германии всё больше появляется голосов в защиту российского газопровода, ведь данная ветка действительно станет серьёзной помощью для немецкого народа, а также принесёт государству большие выгоды.

«Так немцам определиться нужно и прийти к общему решению. То они говорят, если Евросоюз не признает сертификацию, то она (Германия) не будет выплачивать компенсацию России, а тут, внезапно, срочно и жизненно важно российский газ понадобился», — заметил Эдуард Б.

Часть людей полагает, что Россия никуда особо не спешит, поэтому в Кремле готовы подождать ещё какое-то время, за которое немецким политикам следовало бы прийти к единогласному мнению относительно судьбы газопровода «Северный поток — 2».

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

«Да ни фига! Потерпите ещё. Не полностью вы пока на колени встали», — издевается Наталья С.

«Крещенские морозы начались. Нужно ещё подождать, чтобы им хотелось сильнее. До такой степени хотелось, чтобы готовы вёдрами носить. Мороз, он бодрит и трезвит», — считает Олег К.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия далеко не самостоятельна в своих решениях, поэтому ждать разрешения по поводу сертификации «Северного потока — 2» следует не из Берлина, а скорее, из Вашингтона.

«Берлин совсем уже потерял суверенность. То под Америку ложится, то Украина уже диктует, как Германии жить. Не запустят они «Северный поток — 2», даже если очень-очень-очень нужен будет газ. Просто не дадут. Таковы издержки марионеточного государства», — указывает Ольга Т.

Отдельные комментаторы призвали немецких политиков взять всю свою волю в кулак и, наконец, уже подумать об интересах Германии.

«Только вот до такой, как глава МИД ФРГ, это всё никак не дойдёт. Российский газ нужен Германии, потому что без него ФРГ замёрзнет. Разве это не понятно? Нам же в России не то чтобы важно, кто наш газ покупает, просто вы нам нервы трепете. Заканчивайте с этим балаганом и принимайте окончательное решение, мы ждать устали», — обращается к немцам Денис Р.

«Бегом в Кремль на поклон! Сколько вас ждать? Запускайте «Северный поток — 2» уже, меньше слов — больше дела», — пишет Адик О.

Напомним, 21 января издание Zeit опубликовало материал, согласно которому премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила на приеме Восточного комитета немецкой экономики о том, что Германии срочно необходим запуск газопровода «Северный поток — 2».