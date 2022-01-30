Луганск, 30 января, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии соприкосновения в Донбассе военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад». Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, заявил 30 января официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

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По его словам, прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад» отмечено в район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК заявил, что за минувшие сутки ВСУ три раза нарушили перемирие в Донбассе, ранения получил один местный житель.