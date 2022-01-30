Лондон, 30 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Группа британских ученых выяснила, что у людей с постковидным синдромом выявляется патология легких: затрудненный перенос кровью газов. Об этом сообщается в документе исследования (опубликован на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В исследовании поучаствовали 36 добровольцев. Из них 13 — были здоровы. Ученые отмечают, что часть из тех, кто уже переболел COVID-19 в легкой форме, жаловались на одышку даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

«С помощью МРТ с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось выяснить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19», — отмечается в документе.

Ученые отметили, что в выявлении патологии не смогли помочь обычные методы обследования.