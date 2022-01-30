Ростов-на-Дону, 30 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Ростовской области несколько выросло число желающих привиться от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 30 января, передаёт ИА REGNUM.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего в Ростовской области участие в прививочной кампании приняли 2 млн 5,2 тыс. человек (+ 2335 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 951,15 тыс. человек (+ 2683 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что до достижения 80% охвата взрослого населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. С 28 января на Дону началась вакцинация детей от COVID-19. Участие в прививочной кампании строго добровольное.