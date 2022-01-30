Москва, 30 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, заявил, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение 3 месяцев имеют 100-процентную защиту против заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к штамму «Омикрон». Если взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение 3 месяцев после бустирования 100% имело вируснейтрализующие антитела», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат разработан НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Впоследствии зарегистрированы вакцины «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», Спутник М», «Эпиваккорона-Н».