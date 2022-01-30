Гинцбург: «Омикрон» не станет концом пандемии коронавируса
Москва, 30 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» не станет концом пандемии. Об этом Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 1».
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По мнению Гинцбурга, было бы неправильно думать, что штамм «Омикрон», став доминирующим, ознаменует собой конец пандемии коронавируса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с появлением штамма «Омикрон», при котором COVID-19 протекает в более легкой форме, многие специалисты высказали мнение, что этот штамм станет своего рода «естественной вакциной». Этот штамм распространяется очень быстро и преодолевает защиту, сформированную вакцинами.
Но высказываются мнения, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжит мутировать и нет никаких гарантий, что новые штаммы не будут более опасными, чем даже штамм «Дельта», который на сегодняшний день считается самым тяжелым.