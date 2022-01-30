Москва, 30 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки госпитализированы с диагнозом COVID-19 9883 пациента. Об этом сегодня, 30 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всех 85 субъектах Федерации госпитализация с диагнозом COVID-19 потребовалась 9883 пациентам. Это на 32,2% меньше, чем 29 января. При этом всего по стране за сутки выявлено 121 228 новых случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие 24 часа из больниц были выписаны 28 944 пациента, которые попали туда ранее с диагнозом COVID-19.

Всего за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 617 человек.