Москва, 30 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На фоне обвинений России в агрессии по отношению к Украине и осложнений отношений с США и НАТО депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») советует противопоставлять союз света, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«Что делать в этих условиях? Ясно, что агрессору и силам тьмы надо противопоставлять железный кулак, пусть и в мягкой Лавровской перчатке, и союз света — союз свободных государств, свободных от американского диктата, союз суверенных государств, которые способны выражать свою суверенную точку зрения», — рассуждает Никонов.

Одновременно следует «укреплять обороноспособность, повышать внутреннюю сплоченность общества, укреплять экономику» — «как никогда нужно внутреннее единство».

«Но нам надо взглянуть на себя не только как на страну, противостоящую силам тьмы, но и как страну евротихоокеанскую, крупнейшую евразийскую державу, крупнейшую военную державу и крупнейшую мировую державу», — предлагает парламентарий.