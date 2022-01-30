Ростов-на-Дону, 30 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В одной из крупнейших школ Ростова-на-Дону ученики средних и старших классов в ближайшие дни будут учиться дистанционно. Об этом сообщила директор учреждения Галина Куркина. Информация об этом появилась в группе жилого комплекса «Суворовский» в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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«Количество заболевших детей на сегодняшний день увеличилось. Причём резкий скачок у нас был со среды до пятницы. <…> Начальная школа продолжает с понедельника обучение в штатном режиме. А вот в классах с 5-х по 11-е, к сожалению, количество заболевших детей увеличилось. Чтобы прервать эту цепочку, мы принимаем решение с понедельника перевести их на дистанционное обучение», — цитирует руководителя портал 1rnd.ru.

ИА REGNUM сообщало, что школа №75 в микрорайоне Суворовский — самое переполненное образовательное учреждение в Ростове-на-Дону. К сентябрю 2021 года здесь было сформировано 20 первых классов. В каждом классе учатся в среднем по 30 детей.

Школа рассчитана на 1340 учеников, однако получают знания в образовательном учреждении более 4 тыс. ребят.